كورونا.. مصر تسجل 6 وفيات ترفع العدد إلى 36

القاهرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 36 بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقالت الصحة في بيان: "حالات الوفاة بالفيروس بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط (شمال)، المنيا (وسط)، وبورسعيد (شرق)".

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وقالت: "تم تسجيل 40 إصابة جديدة، بينهم أردني الجنسية و39 مصريًا من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا".

وأضافت: "إجمالي الإصابات بالفيروس حتى السبت، 576، من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 وفاة".

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 650 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا.

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