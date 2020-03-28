بخبرات صينية.. العراق يحوّل فنادق إلى مراكز حجر لمصابي كورونا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قررت السلطات العراقية، السبت، تحويل 3 فنادق في محافظة البصرة جنوبي البلاد، إلى مراكز لحجر المصابين بفيروس "كورونا".

وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان، إنه تم "تخصيص 2.4 مليون دولار (كتبرع من ميزانيتها) لتأهيل 3 أبنية جديدة في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة كانت مخصصة كفنادق؛ بهدف توظيفها كمناطق لحجر المصابين بكورونا ومعالجتهم".

وأوضحت الوزارة أن "شركة نفط البصرة (التابعة لها) ستقوم بالتعاون والتنسيق مع إدارة المحافظة والجهات الصحية المعنية فيها من أجل التعاقد مع شركات صينية لتجهيز هذه الأبنية بأحدث الأجهزة والمعدات التي تتطلبها الرعاية الخاصة بالحجر الصحي وبشكل عاجل، وبالاستفادة من خبرة الصينيين في هذه التجربة".

ومؤخرا، أنشأت الحكومة العراقية صندوقا لمواجهة "كورونا"، وطلبت من المؤسسات الحكومية والشخصيات والتجار والمنظمات الميسورة ماليا التبرع لدعمه في ظل تراجع أسعار النفط عالميا.‎

من جهتها، قررت محافظة النجف، جنوبي البلاد، عزل مناطق بالمحافظة في مسعى لمنع تفشي "كورونا".

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وقال محافظ النجف لؤي الياسري، في بيان، إنه "تقرر عزل الأحياء الشمالية عن الأحياء الجنوبية، وسيتم عزل المناطق تدريجيا لكثرة الإصابات في بعض المناطق التي لا تلتزم بخطة فرض حظر التجوال".

وأوضح الياسري أنه "سيتم توزيع المواد الغذائية من الساعة 7 مساء ولغاية الـ4 صباحا بالنسبة للمتبرعين ويسمح لهم التجوال في هذا الوقت فقط".

وأعلنت الصحة العراقية، في وقت سابق السبت، ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 42؛ والإصابات إلى 506.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

والخميس، قررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجوال المفروض منذ 17 مارس/آذار الجاري، إلى 11 نيسان/أبريل المقبل، لاحتواء الفيروس.

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