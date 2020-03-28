كورونا.. وزير الطاقة السوداني يدخل الحجر الصحي

الخرطوم/ الخليج 365

دخل وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، السبت، في حجر صحي منزلي، بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الطاقة والتعدين، في بيان، أن "الوزير حجر على نفسه ذاتيا، بعد مصادفته الحالة رقم 4 المصابة بكورونا، رغم أنه كان يرتدي الكمامة وعلى بعد أكثر من متر"، دون تفاصيل أكثر.

وقالت إنه "حرص على الدخول في حجر ذاتي من باب المسؤولية وسيعمل من المنزل".

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وفي وقت سابق السبت، أعلنت الصحة السودانية، ارتفاع إصابات كورونا إلى 5، عقب تسجيل حالتين جديدتين قدمتا من فرنسا والإمارات.

وفي 13 مارس/آذار الجاري، أعلن السودان عن أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات ووفاته.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 641 ألفا، توفي منهم أكثر من 29 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 139 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.