بيروت/ يوسف حسين/ الخليج 365
هدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، السبت، بتعليق مشاركة حركة "أمل"، التي يترأسها، في الحكومة، في حال بقيت الأخيرة على موقفها إزاء المغتربين اللبنانيين، في ظل تفشي فيروس كورونا.
ويطالب عدد من المغتربين اللبنانيين بالعودة إلى لبنان لملازمة الحجر الصحفي في بلدهم، إلا أن السلطات اللبنانية ترفض استقبالهم، قبل تأمين فحص بشأن احتمال إصابتهم بالفيروس.
وقال بري، في بيان: "أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر، لا بل للقطاع الاغترابي الذي جعلنا إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا إذا بقيت الحكومة على موقفها إزاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء، فسنعلق تمثيلنا بالحكومة".
وحركة "أمل" ممثلة في حكومة حسان دياب بوزير المال، غازي وزني.
وحتى مساء السبت، أودى الفيروس بحياة 8 أشخاص وأصاب 412 آخرين بلبنان، وإجمالًا أصاب أكثر من 642 ألف شخص في 199 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 29 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 139 ألفًا.
وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر تجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة وإقفال المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. بري يهدد بتعليق مشاركة "أمل" في الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.