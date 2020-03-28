كورونا.. غزة تجدد مناشدتها للعالم بتوفير 23 مليون دولار

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

جددت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، مناشدتها مؤسسات الإغاثة الدولية توفير 23 مليون دولار بشكل عاجل من أجل مواجهة تفشي "كورونا" بالقطاع.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي بمدينة غزة: "في ظل مواجهة كورونا نجدد المناشدة العاجلة والطارئة إلى المؤسسات الدولية والإغاثية لتوفير مبلغ 23 مليون دولار".

وأضاف: "كاستجابة أولى لمواجهة تفشي الفيروس، يحتاج القطاع الصحي في غزة إلى أجهزة تنفس صناعي وعناية مركزة وأدوية ولوازم طبية وأخرى خاصة بالمختبرات ومواد الفحص المخبري".

وحذر من أن وزارة الصحة بالقطاع "تواجه مستويات حرجة من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات وبنوك الدم، إضافة إلى محدودية مواد فحص فيروس كورونا مما يضعنا أمام تحديات معقدة يصعب التنبؤ بتبعاتها".

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وذكر أن الطواقم الطبية "تتابع الحالة الصحية لـ1719 مستضافا داخل مركز الحجر الصحي في محافظات القطاع".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 97 إثر تسجيل 6 إصابات جديدة، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 629 ألفا، توفي منهم أكثر من 28 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 138 ألفا.



وتفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع، بعد خلافات مع حركة فتح، لا تزال مستمرة.

وتسبب الحصار بزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة علاوة عن إضعاف القطاع الصحي بشكل كبير، بحيث يعاني بشكل متواصل من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب بيانات رسمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.