التعليم : يمكن للمبتعثين تأجيل الفصل الدراسي الحالي

قال المتحدث باسم وزارة التعليم للتعليم العالي، طارق الأحمري، إن الطلبة المبتعثين في الخارج يمكنهم تأجيل الفصل الدراسي الحالي.

وأوضح الأحمري أنه صدرت توجيهات تتيح للمبتعثين حق الاختيار في تأجيل هذا الفصل الدراسي، مشيراً إلى أن هذا مرتبط بسماح وزارة الخارجية وغيرها من لجان المتابعة بعودة المبتعثين.

وأبان أن هذا التأجيل لن يكون محسوباً في مدة ابتعاث الطالب والطالبة؛ تقديرا للاهتمام باستمرار عمليتهم التعليمية بالشكل المناسب وتقديرا لظروف المرحلة الحالية.

وأكد الأحمري صدور قرار وزير التعليم للمبتعثين والمبتعثات بإلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بعد، لتكون في هذا الفصل الدراسي متاحة وفقاً للإجراءات التي تسير عليها الجامعات العالمية.