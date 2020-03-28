دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع توقعات بدعم الجيل القادم من ساعات ابل الذكية بمستشعر Touch ID في زر crown ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التقارير عن خطط ابل لدعم الجيل القادم من الساعات الذكية بمستشعر Touch ID مدمج في زر crown، من بين مميزات أخرى في الساعة الذكية.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO تخطي الإعلان

في تقرير جديد نشر عبر The Verifier و iUpdate، كشف عن لمحات جديدة من مواصفات الجيل القادم من ساعات ابل الذكية، حيث تجلب عملاق التكنولوجيا مزيد من المميزات في الإصدارات القادمة، والتي تشمل ميزة دمج مستشعر Touch ID في زر crown.

ويشير التقرير إلى أن ميزة مستشعر Touch ID في زر crown ستدعم التسجيل في الساعة الذكية، وهو ما يدعم أيضاً مستخدمي ساعات ابل الذكية لتفادي إدخال الرمز التعريفي لإتمام عمليات الدفع الإلكتروني.

كما تشير التوقعات إلى أن الجيل القادم من ساعات ابل الذكية سيأتي بتحسينات في ميزة مقاومة الماء، حيث تقدم ابل ساعة Series 5 الآن بمعايير IPX7 لذا من المتوقع أن يتم ترقية الجيل القادم إلى معايير أعلى في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق الإصدار الجديد من ساعات ابل الذكية بواجهة WatchOS 7، مع تحسينات في مساعد “Hey Siri”، ومن المقرر أن تدعم الساعة الذكية إستشعار الأكسجين في الدم، مع تتبع حالة المستخدم أثناء النوم.

يذكر أن ابل تعقد مؤتمرها السنوي للمطوريين خلال شهر يونيو، حيث من المتوقع أن يتم بث الحدث على شبكة الإنترنت، والذي تكشف من خلاله ابل عن الجديد في البرمجيات ومميزات ساعتها الذكية.

المصدر

هذا الموضوع توقعات بدعم الجيل القادم من ساعات ابل الذكية بمستشعر Touch ID في زر crown ظهر على التقنية بلا حدود.