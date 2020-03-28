شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الشرطة اللبنانية تزيل خيام المحتجين وسط بيروت وتعيد فتح الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت قوات الأمن اللبنانية مخيم احتجاج فى وسط بيروت، اليوم السبت، وأعادت فتح شوارع أغلقها متظاهرون منذ بدء الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة فى أكتوبر، وكان المخيم الموجود حول ساحة الشهداء قد أصبح خاليا إلى حد كبير فى الأشهر الأخيرة بعد تضاؤل الاحتجاجات.

وشدد لبنان الأسبوع الماضى، إجراءات الحد من التنقل فى إطار جهوده للحد من انتشار فيروس كورونا، وبدأت قوات الأمن فى إزالة الخيام مساء الجمعة وواجهت مقاومة من عدة عشرات من المحتجين الذين ما زالوا موجودين بالمخيم. وقال شاهد من رويترز إن محتجا أشعل النار فى نفسه قبل أن يسارع أفراد الأمن بلف جسمه ببطاطين، وعلى الرغم من إعادة فتح ساحة الشهداء أمام حركة المرور قال مصدر أمنى إن الطرق المؤدية لساحة رياض الصلح ما زالت مغلقة.

وأعلنت الحكومة حالة طوارئ طبية فى 15 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا، ومنعت الأسبوع الماضى الناس من مغادرة منازلهم من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، وسجل لبنان 412 حالة إصابة بكورونا وثمانى حالات وفاة.



ازالة آثار الخيام وسط بيروت



ازالة خيام المحتجين

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الشرطة اللبنانية تزيل الخيام وسط بيروت



الشرطة اللبنانية تزيل الخيام



الشرطة اللبنانية



فتح الطرق بعد ازالة الخيام