شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الإمارات تواصل حملة التعقيم الوطنى وتطهير محطات وقطارات المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الإمارات تنفيذ "برنامج التعقيم الوطنى"، الذى تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، حتى صباح غدٍ الأحد 29 مارس الجارى، وتم إيقاف خدمة مترو دبى وترام دبى ووسائل النقل البحرى خلال فترة تنفيذ التعقيم الوطني.

وأكد بيان للمكتب الإعلامى للحكومة، اليوم السبت، أن هيئة دبى للطرق والمواصلات انتهت من تعقيم جميع محطات "مترو دبي" البالغ عددها 47 محطة، وقطارات المترو بإجمالى 79 قطارًا، وكذلك محطات وقطارات ترام دبى بمجموع 11 محطة و11 قطار ترام، علاوة على قيام الهيئة بتعقيم 1372 حافلة نقل عام، فيما يتواصل العمل على استكمال العمل تعقيم محطات إيواء الحافلات البالغ عددها خمس محطات، إضافة إلى 17 محطة للحافلات، كما تم تعقيم جميع مركبات الأجرة ومركبات الليموزين ومركبات التنقل المشترك (التأجير الذكي) فى دبى التى يزيد عددها على 17000 مركبة.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات فى دبي، إن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أقصى مستويات الوقاية لمجتمع دبي، من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية ومع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع مستخدمى وسائل النقل العامة ومركبات الأجرة فى الإمارة، وهو ما تعتبره الهيئة من أولوياتها الأساسية فى مختلف الأوقات وتتبع فى تحققه أعلى المعايير العالمية".

وأشار الطاير إلى أن الهيئة تعمل على مدى الساعة، مع الحفاظ على تطبيق تعليمات حكومة دبى وإرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، من أجل تنفيذ كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حماية جميع الركاب، وضمان تقليص فرص انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوياتها وصولًا إلى النسبة (صفر) وتجاوز هذه الأزمة التى تشكل اليوم التحدى الأول الذى يتوحد العالم فى مواجهته، فى الوقت الذى تكثف فيه دولة الإمارات من إجراءات الوقاية والتعقيم، لحماية جميع أفراد المجتمع وضمان عودة الأوضاع إلى سابق عهدها فى أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح أن كافة الخطوات التى اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بمجال النقل العام فى إمارة دبى هدفها الحفاظ على صحة جميع مستخدمى وسائله المتعددة سواء فيما يتعلق بالنقل العام البرى أو البحرى وكذلك مترو دبى وخدمة الترام، نظرًا للطبيعة الخاصة لهذا القطاع والذى يشهد دائما تواجد أعداد كبيرة من الركاب فى الوسيلة الواحدة، بما تستدعيه هذه المرحلة المؤقتة من تدابير استثنائية وكذلك ما تتطلبه من تعاون الجمهور لتأكيد إنجاح المساعى لتفادى انتشار الفيروس فى مواكبة مستمرة ودقيقة للجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة من خلال مختلف مؤسساتها وأجهزتها المعنية بالتصدى لهذا التحدى بغية القضاء عليه وتجاوز الأزمة المؤقتة.

وذكرت هيئة الطرق والمواصلات فى دبى أنها قامت بتشغيل 1000 مركبة أجرة تابعة لمؤسسة تاكسى دبى وشركات الامتياز، وذلك خلال ساعات التعقيم الوطنى التى بدأت من الساعة الثامنة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا حيث تم تعقيم جميع المركبات التى عملت خلال ساعات التعقيم الوطني.

ودعت الهيئة مستخدمى وسائل المواصلات إلى التعاون مع مشرفى محطات وعربات المترو والترام وسائقى حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، كما دعتهم لاستخدام أدوات الحماية الشخصية أثناء استخدام الحافلات والتواجد فى الأماكن العامة واتباع الإرشادات الرامية إلى حمايتهم.



تطهير مترو الامارات

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