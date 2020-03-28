شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى 359 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم السبت، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة فى المغرب إلى 359 حالة.

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