شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة في قطر إن البلاد سجلت اليوم السبت، أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي لمقيم من بنجلادش كما سجلت 28 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 590. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المتوفى البالغ من العمر 57 عاما كان يعاني من أمراض مزمنة.

ومعظم الإصابات في قطر لعمال وافدين وأغلقت السلطات جزءا كبيرا من المنطقة الصناعية التي يعمل ويعيش فيها العديد من العمال.

وكانت قد قررت لجنة إدارة الأزمات في قطر الإغلاق التام لكل الأعمال والأنشطة التجارية وذلك بسبب ارتفاع وتيرة تفشى كورونا فى الدولة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات قوله إنه تم تسجيل 12 حالة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، منها 3 حالات لمواطنين قطريين قدموا من أوروبا.

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وقد سادت البلاد حالة من الذعر بعد تفشى وباء كورونا خاصة فى فى ظل استضافة الدوحة العمالة الأجنبية بدون توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية لهم.

ودفع الذعر السلطات القطرية إلى تجهيز 18 ألف سرير خلال بضعة أسابيع في المرافق الطبية الميدانية التي ستوفر الخدمات الطبية الأساسية لمرضى فيروس كورونا، كانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا حول خطر تفشي فيروس كورونا بين العمال الأجانب في قطر، محذرة من خطورة الوضع وتعريض آلاف العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.