محمد بن زايد يفتتح "مركز الفحص من المركبة" للكشف عن فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، " مركز الفحص من المركبة"، " الذي أقامته" صحة " للأفراد للكشف عن فيروس " كورونا" ضمن التدابير والإجراءات الوقائية.

وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :افتتحت اليوم " مركز الفحص من المركبة " الذي أقامته" صحة " للأفراد للكشف عن فيروس " كورونا" ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس.. الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته".



الشيخ محمد بن زايد



محمد بن زايد



مركز الفحص

وكان الشيخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، قد أعرب عن تمنياته بالشفاء للأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة الذى أصيب بفيروس كورونا.

وقال الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر :" نتمنى للأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة.. الصحة والشفاء العاجل ونتطلع لعودته في ممارسة حياته الطبيعية..قلوبنا معه ومع جميع المصابين في مقاومتهم فيروس "كورونا المستجد" ..الامارات تقف متضامنة الى جانب المملكة المتحدة في هذه الأوقات الصعبة".

يذكر أنه أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، كشف أمس أيضا أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاء إيجابيا بعدما شعر بأعراض خفيفة.

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وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

وعلى الجانب الأخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرى المالية و الصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.

من جانب آخر ، يشار أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، أجرى محادثة هاتفيا أمس مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، موكدا على دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في ظل تلك الظروف الاستثنائية، حيث التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار.

وقال محمد بن زايد، عبر حسابه بموقع تويتر:" بحثت هاتفيًا مع الرئيس السوري بشار الأسد تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأكدت له دعم دولة الإمارات ومساعدتها للشعب السوري الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.. التضامن الإنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار ، وسوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة".

وفى سياق آخر قرر مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية إعفاء أولياء أمور الطلبة الملتحقين بجميع مدارسها فى الدولة من سداد رسوم المواصلات والتغذية طوال فترة التعليم عن بعد. وفق وام .

ويتيح القرار لكل من دفع تلك الرسوم استردادها أو إضافتها إلى حسابه مع المدرسة بهدف الاستفادة منها لاحقا.

تأتى هذه المبادرة ضمن الإجراءات التى اتخذتها دولة الإمارات لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتنفيذا للقرارات المعلنة من وزارة التربية والتعليم وحرصا من مدارس الإمارات الوطنية على تسخير كل الإمكانات للتيسير على أولياء الأمور وتسخير كافة الظروف التى تسهم فى رفع المستوى التعليمى والمعرفى لطلابها واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.