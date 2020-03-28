شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات المشتركة تسقط الطائرة المسيرة الرابعة للحوثيين فى الدريهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى، اليوم،السبت، طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي في سماء مدينة الدريهمة جنوبى الحديدة.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة ، أن "طائرة مسيرة حوثية كانت تحلق في سماء الدريهمي، إلا ان أفراد القوات تمكنوا من استهدافها وإسقاطها بنجاح".

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن تصعيد الميليشيات الحوثية وخروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بالحديدة.

وتُعد هذه الطائرة المسيرة هي الرابعة التي تسقطها القوات المشتركة خلال 8 أيام في سماء مديرية الدريهمي.

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