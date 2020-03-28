شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الجزائر لترتفع الحصيلة لـ454 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الصحية فى الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 454 حالة، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز، وأعلن المتحدث الرسمى باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا فى الجزائر، البروفيسور جمال فورار، أمس الجمعة، تسجيل البلاد لـ 42 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ووفاة حالة جديدة، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 409 حالة مؤكدة و26 حالة وفاة.

كان عبد العزيز جراد الوزير الأول "رئيس الوزراء الجزائرى" قد أصدر مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلى الجزئى إلى 9 ولايات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، وطبقًا للتدابير التكميلية للوقاية من انشار وباء فيروس "كورونا" ومكافحته.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، الجمعة، إن جراد أصدر مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات، هى باتنة، تيزى وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادى وتيبازة.

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وأوضح البيان، أن هذا الإجراء سيطبق فى تلك الولايات ابتداء من غد السبت اعتبارا من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ الثلاثاء الماضى حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية الخميس، إن وزير الصحة الجزائرى عبد الرحمن بن بوزيد وعدة وزراء صحة عرب اجتمعوا بوزير الصحة الصينى الذى دعا الدول العربية إلى الاستعانة بدواء "كلوروكين" فى علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف بلحيمر، أن الوزير الصينى قال إن الدواء ينبغى استعماله 7 أيام كاملة، وشدد على أن هذه التجربة أثبتت نجاحها فى احتواء الوضع فى الصين، وعلاج الكثير من المصابين.