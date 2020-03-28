شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية الكويتية تنفى صحة تسجيل إصابات بكورونا فى السجن المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم،السبت، صحة ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعى، حول إصابة نزلاء في السجن المركزى بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت (الداخلية) الكويتية - في بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني - إن الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام، تؤكد انها اتخذت كل الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة النزلاء.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، كانت قد أعلنت وقف الزيارات داخل جميع السجون، ووضع أي سجين جديد في عزل انفرادي لمدة 14 يوما منذ دخوله لطالب السجن؛ للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى وضع فحص الفيروس على لائحة الفحوصات التي يتم إجراءها على السجناء الجدد.

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