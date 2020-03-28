شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح الحد الأعلى لأسعار الخضروات والفواكه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة التجارة، اليوم السبت، جدولا إرشاديا للحد الأعلى لأسعار الخضروات والفواكه وذلك لمساعدة المستهلك في معرفة الأسعار. وجاءت أسعار الخضروات والفواكه كما أعلنت عنها وزارة التجارة كما هو موضع في الجدول. Advertisements

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