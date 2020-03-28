دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تعلن عن دمج قطاع الهاتف مع كلاً من قطاعي الكاميرة والترفيه المنزلي ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سوني مؤخراً عن دمج كلاً من قطاعات الهاتف والكاميرة وأيضاً قطاع الترفيه المنزلي والصوتيات في شركة واحدة بعنوان “Sony Electronics Corporation”، على أن يتم تنفيذ قرار سوني الجديد بالدمج بدءاً من الأول من يناير.

قررت شركة سوني إعادة تنظيم أقسام الشركة المختلفة من جديد، حيث تستعد لدمج القطاعات الثلاثة الخاصة بالشركة في الأول من يناير، لتنطلق الإصدارات القادمة من الهواتف والكاميرة إلى جانب الأجهزة الصوتية أو الترفيهية تحت شعار شركة “Sony Electronics Corporation”.

جاء قرار سوني الجديد بدمج قطاعات الشركة الثلاثة في شركة واحدة، في إطار محاولة تعزيز آداء الشركة في الأسواق من خلال تكامل القطاعات الثلاثة، إلى جانب المنافسة بشكل أقوى في الأسواق.

أيضاً من المقرر وفقاً لهذا القرار الجديد أن يتم دمج الخدمات الخاصة بالقطاعات الثلاثة في المبيعات، التسويق وعمليات الإنتاج، إلى جانب الخدمات اللوجستية، مما يدعم الشركة في هدفها لزيادة الأرباح.

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يذكر أن القطاع الخاص بتطوير منصة PlayStation سيستمر في العمل بشكل مستقل في شركة سوني، كما تستمر الشركة في تطوير الإصدارات الجديدة من المنصات والتسويق لها بشكل مستقل عن باقي قطاعات الشركة.

من جانب أخر يبقى أيضاً القسم الخاص بتطوير مستشعرات الكاميرة أو المعدات الإحترافية الخاصة بالكاميرة في العمل بشكل مسنقل، هذا إلى جانب قطاعات الأفلام والموسيقى والقطاعات الطبية والمالية التي لا تشترك أيضاً في عملية الدمج الجديدة للشركة.

المصدر

هذا الموضوع سوني تعلن عن دمج قطاع الهاتف مع كلاً من قطاعي الكاميرة والترفيه المنزلي ظهر على التقنية بلا حدود.