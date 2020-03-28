قطر تسجل أول وفاة بكورونا

الدوحة / الخليج 365

سجلت قطر، السبت، أول وفاة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 590 إثر اكتشاف 28 حالة جديدة.

أعلنت ذلك وزارة الصحة القطرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأوضحت الوزارة أن الوفاة الأولى لمقيم من بنغلاديش (57 عاما) كان يعاني من أمراض مزمنة.

وأضافت أن "المتوفى تم إدخاله إلى العناية المركزة فور تشخيص إصابته بالفيروس في 16 مارس/آذار الجاري، وتم توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة له".

وبخصوص الإصابات الـ28 الجديدة، بينت وزارة الصحة أن بعضها مرتبطة بمسافرين عادوا إلى قطر مؤخرا وأخرى لمخالطين.

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وأشارت إلى أنه تم إدخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام؛ حيث تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت الوزارة بـ"تسجيل حالتي شفاء تعودان لمواطنين؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 45 حالة في البلاد".

والوفاة وحالات الشفاء الـ45 من ضمن إجمالي الإصابات الـ590.

وحتى مساء السبت، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو 630 ألفا، توفي منهم قرابة 29 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 138 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس

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