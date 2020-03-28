الجزائر.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 29 والإصابات لـ454

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت السلطات الجزائرية، السبت، تسجيل 3 وفيات و45 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الوفيات إلى 29، والإصابات إلى 454.

وقال جمال فورار، الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: "الإحصائيات الجديدة تشير إلى تسجيل 29 وفاة، وتعافي 31 مصابا من الفيروس من بين 454 إصابة".

وأوضح أن محافظة البليدة جنوب العاصمة والتي تعد بؤرة الفيروس سجلت وحدها 192 إصابة منها 9 حالات وفاة من الإجمالي.

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ويبدأ السبت توسيع الحجر الصحي الليلي إلى 9 محافظات جديدة أغلبها شمالي البلاد وهي باتنة، سطيف، قسنطينة (شرق)، تيزي وزو، بومرداس، تيبازة، المدية (وسط)، وهران (غرب) والوادي (جنوب).

والإثنين، تقرر عزل محافظة البليدة جنوب العاصمة، والتي تعد بؤرة الفيروس إلى جانب حجر ليلي بالعاصمة (حظر تجوال) لمدة 10 أيام.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 629 ألفا، توفي منهم أكثر من 28 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 138 ألفا.

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