الجيش الإسرائيلي يصيب 27 فلسطينيا في مواجهات بالضفة

أيسر العيس / الخليج 365

أصيب 27 فلسطينيا بينهم 4 بالرصاص المطاطي، السبت، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقتين بالضفة الغربية المحتلة.

الاشتباكات جرت في منطقة التوانة بمدينة الخليل جنوبي الضفة وفي بلدة كفر قدوم قرب قلقيلية شمالي الضفة، وفق شهود عيان.

وأوضح الشهود، للأناضول، أن المواجهات اندلعت في منطقة التوانة عقب اقتحام مستوطنين للمنطقة، وقيامهم برشق رعاة الأغنام بالحجارة، تحت حماية من الجيش الإسرائيلي.

فيما اندلعت في بلدة كفر قدوم عقب اقتحام قوات من الجيش الإسرائيلي للبلدة، وفق المصدر ذاته.

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وفيما لم يتضح على الفور سبب اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدة، من المعروف أن كفر قدوم تنطلق منها أسبوعيا مسيرات ضد الإغلاق والاستيطان.

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات بالمنطقتين.

وحول حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع 25 إصابة في منطقة التوانة تشمل اثنتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و20 نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع، و3 بسبب السقوط.

وفي كفر قدوم، أُصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وفق بيان الجمعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.