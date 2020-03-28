كورونا.. مسقط توقف الطيران وأبوظبي تمدد حظر التجوال‎

عواصم عربية/ الخليج 365-

أوقفت سلطنة عمان، مساء السبت، رحلات الطيران الدولية والداخلية حتى إشعار آخر، فيما مددت الإمارات حظر التجوال الليلي أسبوعا، ضمن إجراءات البلدين لمواجهة فيروس كورونا .

وأفاد الحساب الرسمي لمسقط عبر توتير "عمان تواجه كورونا"، مساء اليوم، أن "السلطنة قررت تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية والدولية من مطارات السلطنة وإليها، بدءا من ظهر غد الأحد.

واستثنت السلطنة رحلات محافظة مسندم، والشحن الجوي، ورحلات العمانيين العائدين إلى بلادها.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 152، 23 منهم تعافوا.

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وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أنه تقرر "تمديد برنامج تعقيم المؤسسات والمنشآت حتى 4 أبريل (نيسان) المقبل، من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي)".

وأوضحت أنه "سيتم خلال فترة التعقيم مواصلة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة على أن تستمر نهارا".

وسجلت الإمارات مساء السبت، 63 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 468، 55 منهم تعافوا.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 622 ألفا، توفي منهم أكثر من 28 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 137 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.