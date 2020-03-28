هنية يبحث مع ملادينوف تأثير "كورونا" على الفلسطينيين

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

قالت حركة "حماس" إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، السبت، الآثار المترتبة على انتشار فيروس "كورونا" في فلسطين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع هنية مع ملادينوف عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حسب بيان صادر عن الحركة ووصل "الخليج 365" نسخة منه.

واستعرض ملادينوف جهود الأمم المتحدة التي تبذلها مع الدول المانحة ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتوفير متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار إلى عقد لقاءات متعددة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل لمواجهة كورونا.

من جانبه، استعرض هنية الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ومخيمات اللجوء والتجمعات الفلسطينية في الشتات، وانعكاس تفشي هذا الفيروس على الفلسطينيين.

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وأشار إلى "إجراءات الاحتلال من حصار في غزة، وحواجز في الضفة المحتلة".

وتطرق هنية إلى دور كل من قطر ومصر وتركيا وما يبذلونه لمساعدة الشعب الفلسطيني، مشددا على أن "المرحلة الراهنة تتطلب جهود الأطراف كافة، والقيام بالتزاماتهم تجاه شعبنا الفلسطيني".

وذكر أن "هذه المرحلة حساسة، ويجب أن تتضمن أعلى درجات التعاون والتنسيق، ووضع الخطط المشتركة على الأرض".

وأكد هنية أنه جرى الاتفاق على ضرورة استمرار التواصل والعمل والتنسيق لمواجهة المخاطر الراهنة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 97 إثر تسجيل 6 إصابات جديدة، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 622 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 28 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 137 ألفا.

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