اليمن.. "الحوثيون" يعلنون تحرير 14 من أسراهم لدى الحكومة

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة "الحوثي" في اليمن، السبت، تحرير 14 من أسراها لدى القوات الحكومية، في محافظة الجوف، "عبر تفاهمات محلية".

وقال مسؤول ملف الأسرى بالجماعة، عبد القادر المرتضى، عبر "تويتر"، إنه "تم تحرير 14 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (من سجون القوات الحكومية)، في محافظة الجوف (شمال)".

وأضاف المرتضى أن "العملية تمت عبر تفاهمات محلية".

ولم يوضح المسؤول الحوثي المزيد من التفاصيل حول هذه التفاهمات، إلا أنه عادة ما تتم صفقات تبادل أسرى بين القوات الحكومية و"الحوثيين" عبر وساطات من شخصيات اجتماعية وقبلية بارزة.

ولم يصدر أي تعليق من الحكومة اليمنية حول ما أورده "المرتضى".

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وخلال الأيام القليلة الماضية، تزايدت مطالب منظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية وأممية بضرورة قيام أطراف النزاع في اليمن بوقف إطلاق النار وتحرير الأسرى لدى الجانبين، تزامنا مع مخاوف فيروس كورونا.

وحتى عصر السبت، لم تعلن السلطات في اليمن رصد أن حالات إصابة بهذا الفيروس الذي اجتاح معظم دول العالم.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة "الحوثيين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.