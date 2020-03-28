"نبع السلام".. مصادر تركية تفند مزاعم "ي.ب.ك" حول انقطاع المياه

أنقرة/ الخليج 365

فندت مصادر عسكرية تركية، مزاعم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، التي تدعي تسبب تركيا بانقطاع المياه في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وعلى عكس ذلك، أكدت المصادر للأناضول السبت، أن الجهات التركية وزعت المياه على المنطقة بعد أن قامت بصيانة محطة "علوك" التي كان التنظيم الإرهابي قد عطّلها.

وأوضحت المصادر، أن النظام لا يزود المحطة بالطاقة الكهربائية الكافية ولا يقوم بأعمال الصيانة اللازمة، وهو ما يؤدي إلى عدم وصول كمية المياه المطلوبة إلى المنطقة منذ مدة.

وأكّدت أنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم التي يرددها التنظيم الإرهابي بأن تركيا تقطع المياه عن منطقة الحسكة السورية وأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى المساعدة بانتشار وباء كورونا في المنطقة.

وشدّدت على أن عناصر التنظيم يحاولون إلصاق مشكلة نابعة من النظام السوري بتركيا، بهدف التحريض ضدها.

وفي 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

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وفي 17 من الشهر ذاته، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

وكانت تركيا وروسيا قد اتفقتا على تزويد الحسكة وريفها بالمياه من منطقة "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة الأولى، وتزويد محطة "مبروكة" الكهربائية بالطاقة اللازمة للمنطقة والتي يتم توليدها من سدي "تشرين" و"الطبقة".

وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2019، بذلت تركيا جهودًا حثيثة لصيانة محطة "علوك" لتبدأ بتزويد الحسكة وريفها بالمياه اللازمة، بعد أن كان التنظيم قد عطّلها وجعلها غير قابلة للضخ المياه.

وفيما يتعلق بمحطة "مبروكة" الكهربائية وخطوط النقل المرتبطة بها، فإن مسؤولي النظام الخاضع لروسيا بدأوا بأعمال الصيانة لكنهم لم يستطيعوا الانتهاء منها.

ويؤدي انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في المنطقة نتيجة عدم تزويد محطة "مبروكة" بالطاقة اللازمة من قبل النظام، إلى عرقلة ضخ المياه بطريقة سليمة وطاقة كاملة من الآبار في ريف منطقتي رأس العين وتل أبيض.

ويؤكد المسؤولون على ضرورة صيانة مولدات الكهرباء وخطوط النقل من قبل النظام السوري من أجل حل المشكلة، وأن منطقة "نبع السلام" تحتاج إلى طاقة كهربائية بقوة 70 ميغاواط على الأقل ودون انقطاع.

وقالت مصادر محلية إن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يضغط على عناصر النظام في سدي "تشرين" و"الطبقة" من أجل منع تزويد المنطقة بالطاقة الكهربائية اللازمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.