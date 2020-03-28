"فزعة" بالكويت لمواجهة "كورونا"

الكويت / الخليج 365

- حملة أطلقتها "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" بالتعاون مع 41 جمعية خيرية تحت شعار "فزعة للكويت"

- تهدف إلى جمع تبرعات شعبية لدعم جهود الحكومة في التصدي للفيروس

دشن المجتمع المدني الكويتي، السبت، حملة جمع تبرعات شعبية لدعم جهود الحكومة الكويتية في التصدي لفيروس "كورونا".

أطلق الحملة "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" (غير حكومية) تحت شعار "فزعة للكويت" بالتعاون مع 41 جمعية خيرية كويتية، وتستمر يوما واحدا.

وقال المتحدث باسم الحملة خالد الشطي، في تصريحات صحفية، إنها تأتي "استجابة لنداء أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، وتعبيرا عن تضامن كل فئات المجتمع في مكافحة الفيروس وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية".

وأشار الشطي إلى أن "ذلك استدعى تلك الفزعة (الهبة) الوطنية لتوحيد جهود جميع الجمعيات الخيرية تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية".

وأوضح أن الحملة تهدف "إلى دعم الجهود الحكومية للوقاية من الفيروس ودعم العمالة المتضررة من الأزمة، ومساعدة الأسر المحتاجة والمتضررة داخل الكويت، وإلى دعم ومؤازرة الوزارات والمؤسسات الحكومیة الكويتية من خلال تأسيس وتسيير وتوفير الدعم اللوجيستي للمراكز الصحية ومراكز الحجر الصحي".

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وتقوم المؤسسات المشاركة في الحملة بجمع التبرعات إلكترونيا وتذهب لصالح مواجهة الفيروس بالتعاون بين الحكومة والمؤسسات بالكويت.

وحتى الساعة 14:20 ت.غ، وصل إجمالي التبرعات التي جمعتها الحملة نحو 5.2 مليون دينار كويتي (16.6 مليون دولار).

وأعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 235، تماثل للشفاء منهم 64.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في تصريحات صحفية: "8 حالات من المصابين الجدد مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة والسعودية وفرنسا والإمارات وكندا والولايات المتحدة".

وأضاف السند: "حالة واحدة مرتبطة بمخالطة مصابين آخرين، فيما تجري عمليات التقصي الوبائي للحالة الأخيرة وهي لمقيم هندي".

وحتى عصر السبت، ارتفع عدد مصابي كورونا حول العالم إلى أكثر من 620 ألفا، تُوفي منهم قرابة 29 ألفا، في حين تعافى من المرض نحو 138 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.