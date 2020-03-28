غزة.. جدارية عملاقة للتوعية بطرق الوقاية من كورونا

غزة / هاني الشاعر / الخليج 365

جسّد فنانون فلسطينيون مأساة وباء كورونا حول العالم، والتوعية بطرق الوقاية منه، عبر لوحة عملاقة رسموها على جدار مدرسة، جنوبي قطاع غزة.

وتقدر مساحة اللوحة المرسومة على جدار مدرسة "كمال ناصر" في مدينة خانيونس، بحوالي 12 مترا مربعا.

وتضمنت اللوحة، التي رسمها خمسة فنانين تشكيليين، صورة للكرة الأرضية تغطيها كمامة طبية، وتحيط بها مجسمات لفيروس كورونا.

كما رسم الفنانون صورة فتاة ترتدي قناعا طبيا وقفازات، وتمسك بيدها وردة يتحول شكلها تدريجيا إلى مجسم للفيروس، تعبيرا عن خطورة لمس وشم الأشياء التي تنتقل العدوى من خلالها.

وكتبوا إلى جانب لوحتهم المسماة "كورونا وإرادة التحدي"، إرشادات للتوعية بالوباء والوقاية منه وأعراضه.

وقال الفنان المشارك في رسم اللوحة أحمد أبو كوش (25 عاما)، للأناضول، إن "الجدارية تأتي ضمن حملة توعية بكورونا، إيمانا بأهمية ودور الفن في إيصال الرسالة للعالم وللشعب الفلسطيني".

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وأضاف أبو كوش، أن "الوقاية أهم من علاج الوباء، لأنها تمنع تفشي المرض، ولذلك رسمنا هذه الجدارية ليدرك الجميع خطورة الفيروس، ويتخذوا إجراءات الوقاية منه".

وأشار أن الجدارية حازت اهتمام كثير من الناس الذين توقفوا لمشاهدتها وقراءة تعليمات الوقاية المكتوبة إلى جانبها، وبعضهم التقط صورا لها وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها، قالت الفنانة التشكيلية وسام أبو إسحاق (23 عاما): "نؤمن إيمانا راسخا بأهمية الفن للتوعية بمخاطر كورونا وسبل الوقاية منه، لذلك جاءت الجدارية مكملة للدور المجتمعي والحكومي".

وشددت أبو أسحاق، في حديثها للأناضول، على ضرورة تكاتف كل الجهود الصحية والفنية والصحفية والحكومية، لحماية المجتمع الفلسطيني والحفاظ على حياة أفراده.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، السبت، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 97 إثر تسجيل 6 إصابات جديدة، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 614 ألفا، توفي منهم أكثر من 28 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 137 ألفا.

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