أنباء عن تعيين “الرحيلي” إماماً وخطيباً لجامع قباء

أنباء متداولة ، عن إصدار وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ قراراً، اليوم السبت، بتكليف سليمان الرحيلي إمامًا وخطيبًا لجامع قباء.

من جهته شكر الرحيلي , آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرنا وحرصه على أداء الأمانة بما يرضي الله ويحقق مقاصد ولاة الأمر الخيرة، وعلى عنايته بالدعوة التي تصلح ولا تفسد وتجمع الصف، وعلى عظيم عنايته ببيوت الله , كما قدم شكره له على تعيينه إمامًا وخطيبًا لجامع قباء.

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