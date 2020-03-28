النيابة توجه بالقبض على مغردة نشرت معلومات كاذبة وصور مضلّلة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد لديها بشأن قيام مغرده بإنتاج ونشر محتوى معلوماتي عبر حسابها في أحدى وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات مضلّلة وصور كاذبة عن تزاحم مزعوم عند أحد المتاجر التموينية، من شأنه إيجاد انطباع كاذب عن عدم وفرة وملاءة التموين الغذائي

وبناءً على ما تقضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورة

وبيّن المصدر أن إنتاج ونشر ما يمس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه