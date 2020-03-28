الأمير تركي بن طلال يناقش توفير المستلزمات الطبية والوقائية في الصيدليات المرجعية بالمنطقة

ناقش الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، آلية توفير الصيدليات المرجعية (التجارية) للمستلزمات الوقائية والطبية تفاديًا لتحدي زيادة الطلب وانخفاض العرض، وأجرى أمير منطقة عسير إتصالاً هاتفيًا بالرئيس التنفيذي لمجموعة النهدي الدوائية ياسر جواهرجي أكد فيه على الدور الوطني الذي ينتظر من الجهات الخاصة، ولا سيما المتخصصة في مجال المستلزمات الطبية.

واستعرض سموه المهام التنفيذية لغرفة إدارة الأزمة بالمنطقة، التي تتضمن بحث سبل توفير المستلزمات الطبية التي تساند الإجراءات الاحترازية تحسبًا لتطور جائحة كورونا لا سمح الله، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في هذه الأزمة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية واجب وطني عظيم.

من جهته قال جواهرجي إن إمداد الصيدليات بالمواد العلاجية والمعقمات والكمامات يسير بشكل مطمئن وفق خطة إدارة للأزمات بأعلى المعايير العالمية، مؤكدًا توجيه فرق الإمداد في النهدي بدعم الصيدليات في منطقة عسير بعدد 100 ألف من الكمامات و 15 ألف من المواد المعقمة بشكل عاجل.

وكشف جواهرجي عن اتفاقية عمل مع مصنع عناية الخليج المتخصص في صناعة المعقمات، والمرخص من هيئة الغذاء والدواء الموجود في المنطقة الجنوبية، تهدف لتوزيع جميع منتجات المصنع بشكل خاص في منطقة عسير وبطاقة إنتاجية تصل إلى ثمانية أطنان يوميا من المعقمات، مؤكدا توفير كافة المستلزمات بإمدادات مستمرة على مدار اليوم لتغطية كافة نقاط البيع التابعة لمجموعة النهدي بالمنطقة، إضافة إلى خدمات البيع والتوصيل عبر كافة تطبيقات التوصيل المستثناة من قرار منع التجول .