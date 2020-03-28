تمديد برنامج تعقيم المرافق العامة في الإمارات حتى السبت القادم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 468 إصابة مؤكدة. وأشارت إلى أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الحوسني في مؤتمر صحفي إلى أن مئات العاملين والمشرفين والإداريين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وبكل طاقاته شارك في برنامج التعقيم الوطني. وقالت: «ما لمسناه خلال اليومين الماضيين من جهود جبارة وتكاتف مجتمعي ومؤسسي خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني يبعث على الفخر، وينم عن ثقافة ورقي شعب يحب وطنه». وأضافت: «الحرص الإيجابي والالتزام من المجتمع ببرنامج التعقيم الوطني انعكس من خلال التزام أكثر من 70% من الجمهور، سواءً مواطنين أومقيمين أوزائرين.»

ووجهت الحوسني الشكر للجميع مواطنين ومقيمين وزوار، قائلة: «شكراً لجنودنا الأبطال من القطاع الشرطي ورجال الأمن ورجال الدفاع المدني والبلديات لتأمينهم تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، والذي تم خلاله تعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة، وعلى عدة مراحل باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات».

وأعلنت عن تمديد فترة برنامج التعقيم الوطني حتى السبت المقبل، الموافق 5 إبريل لتغطية أكبر عدد ممكن من المرافق والمنشآت والمناطق، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، وبشكل يومي من الساعة 8 مساءً وحتى 6 صباحاً، وذلك وفق خطة عمل وضمن سلسلة من المراحل. وقالت :«كلنا ثقة بتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار، ورفع نسبة الالتزام، والبقاء في المنازل خلال تلك الفترة».

وأشارت الحوسني إلى أن المدخنين بشكل عام من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وهم أيضاً الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض والأعراض التنفسية المصاحبة له. وقالت «البقاء في المنزل لا يعني قطع علاقاتك الاجتماعية، بل الابتعاد الجسدي فقط لمنع انتشار المرض، وهو ما دعت إليه منظمة الصحة العالمية باستبدال مصطلح «التباعد الاجتماعي» بمصطلح «التباعد الجسدي».

وأكدت عدم التهاون في إجراءات الحجر المنزلي حتى لو كانت النتيجة سلبية، فمن المهم التقيد بالحجر لمدة 14 يوماً، وهي فترة الحضانة للفيروس، حيث يمكن أن تظهر الأعراض على الشخص خلال هذه الفترة ويعرض أهله والمقربين له للإصابة.

وقال خالد المزروعي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، خلال الإحاطة أن دولة الإمارات اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية داخلياً على أرض الوطن، وخارجياً من خلال سفاراتها وبعثاتها التمثيلية في الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول حول العالم. ووجه الشكر لكل رؤساء البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها لجهودهم المثمرة، خاصة في تيسير أمور المواطنين وضمان رجوعهم للدولة.

وأكد المزروعي أنه تم التواصل مع المواطنين المتواجدين كافة خارج الدولة للاطمئنان عليهم والمساعدة في تسهيل رجوعهم إلى أرض الوطن