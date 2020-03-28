الأقنعة الواقية: دجاجة تبيض ذهباً في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظلّ انتشار وباء كوفيد-19 في قارات العالم، انخرط العديد من الصناعيين الصينيين في إنتاج الأقنعة الواقية لتلبية الطلب الكبير عليها والاستفادة من الأرباح الطائلة التي يمكن مراكمتها.

في ذروة الأزمة في الصين في أوائل شباط/فبراير، بنت غوان تشونش معملاً في غضون 11 يوماً لإنتاج أقنعة «إن95» الواقية.

ومع توقّف انتشار الوباء على الأراضي الصينية وتكاثر الحالات في الخارج، بات مدير المعمل (34 عاماً) يستهدف أسواقاً جديدة مثل إيطاليا التي تعدّ أكثر البلدان تضرّراً بسبب فيروس الكورونا المستجد.

وبات مصنّعو الأقنعة أشبه بجيش: خلال الشهرين الأولين من العام 2020، سجّلت الصين 8950 معملاً جديداً للأقنعة الواقية على أراضيها، وفقاً لموقع تيانيانشا للمعلومات الخاصة بالشركات. وانخفض عدد الحالات الجديدة تدريجاً في البلاد بعد إغلاق مقاطعة هوباي، مركز تفشّي الوباء، في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، لكن كوفيد-19 أصاب منذ ذلك الحين أكثر من 500 ألف شخص في العالم ما أدّى إلى زيادة الطلب على المعدّات الوقائية.

ويشبّه تشي شينغ هو، مدير المبيعات في شركة في دونغ غوان (جنوب البلاد) «آلة صنع الأقنعة بآلة طباعة الأوراق النقدية».

إلى ذلك، ارتفعت هوامش الأرباح بحوالي بضعة سنتات من اليورو لكلّ قناع مقارنة بأقل من سنت واحد في السابق. ويقول هو «ننتج حالياً نحو 60 ألفاً إلى 70 ألف قناع في اليوم. يبدو كأننا نطبع المال».

ووفقاً للأرقام الرسمية، تنتج الصين يومياً 116 مليون قناع والعديد منها مخصّص للتصدير.

تقول غوان تشونش إنها شحنت مليون وحدة إلى إيطاليا، فيما يؤكّد تشي تشينغوي أنه تلقى أكثر من 200 طلبية من كوريا الجنوبية وأوروبا.

ويشرح تشي «برزت ذروة الطلبات الأولى في منتصف شباط/فبراير. والآن هناك موجة ثانية مع بدء مرحلة الانتشار الثانية للوباء».

ويتطلّع لياو بياو إلى التصدير نحو أوروبا وكندا ويقول «لقد انخفض الطلب على الأقنعة في الصين، والآن لدينا فائض لدعم الدول الأخرى. ونحن مستعدّون للمساعدة».

لكن هل سيصبح هذا القطاع ضحية الإنتاج المفرط بعد انحصار الوباء؟ لا تعتقد غوان تشونش ذلك، وهي تشير إلى أن «معظم الناس سيصبح لديها عادة ارتداء القناع». (أ ف ب)