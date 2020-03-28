ملابس السهرة.. وسيلة لتجاوز ملل الحجر المنزلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لإثبات أن للملابس «تأثيراً سحرياً» في نفسية أصحابها، استجاب الملايين حول العالم للهاشتاج الذي دشنه المذيع الأمريكي جيمي كيميل، الذي يحظى برنامجه «جيمي كيميل لايف» على قناة ABC، بجماهيرية واسعة، ودعا فيه مئات الملايين الخاضعين للحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، إلى اختيار يوم في الأسبوع، وليكن الجمعة، والتأنق بارتداء ملابس سهرة، كما لو أن الشخص على موعد هام، أو عشاء عمل، للتغلب على ملل البقاء في المنازل لأوقات طويلة. وشارك المغردون صورهم على هاشتاج #formalFridays، مؤكدين أنها فكرة ناجحة، تبعث على التفاؤل. ونصح فريق ثان كل المحتجزين داخل منازلهم بالتخلي عن«بيجاماتهم» لساعات كل يوم، ودعا آخرون إلى استغلال مناسبة ارتداء ملابس السهرة للتمتع بعشاء افتراضي مع الأصدقاء وأفراد العائلة.