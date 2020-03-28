أردنيون يواجهون «كورونا» بزفاف وإنجاب وعيد ميلاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

أصرّ أردنيون على مواصلة نبض الحياة في مواجهة مخاوف «كورونا» من خلال مظاهر عدة بينها زفاف شاب وفتاة في فندق مخصص للحجر الصحي والاحتفال بذكرى ميلاد طفل في العزل الاحترازي وإنجاب سيدة مصابة بالفيروس.

نجحت الفرق الطبية في مستشفى الملك عبد الله الجامعي في محافظة إربد الشمالية في إجراء ولادة قيصرية لمصابة بـ «كورونا» ونقلت مولودتها على الفور إلى قسم مستقل.

وهاتف الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا مساء الجمعة الثلاثينية أحلام الردايدة بعد ساعات من الولادة للاطمئنان عليها وتهنئة د. ليلى الزغل، استشارية النسائية والتوليد، على جهودها.

وأوضحت الردايدة أنها أصيبت بالفيروس جراء حضورها حفل زواج لأحد أقاربها ظهر لاحقاً تسبب والد العروس وشقيقتها في نقل العدوى لأكثر من 77 شخصاً بصورة متسلسلة حتى الآن، فيما فرضت الجهات المعنية عزلاً كاملاً للمحافظة.

بالتزامن، شهد أحد فنادق الحجر الاحتياطي في البحر الميت احتفاء رمزياً لشاب وشابة كانا وصلا قبل نحو أسبوعين من واشنطن بهدف إقامة حفل الزفاف بين أسرتيهما في الأردن.

وظهر العريسان بالقفازات والكمامات بينما وفّرت إدارة الفندق عازف «ساكسفون» وقالب حلوى وشارك آخرون على مسافة بعيدة بالتصفيق.

كذلك احتفل أطباء وممرضون الأسبوع الماضي بالذكرى الثالثة لميلاد طفل يدعى خليل محمد ويقيم مع أفراد أسرته في فندق آخر مخصص للحجر الصحي.

وذكرت وجدان الشمايلة التي صوّرت الاحتفال من نافذتها وبثت مقطع الفيديو ليحصد تعاطفاً واسعاً، أنها عاشت دقائق مؤثرة في ظل عدم الالتقاء مع عائلتها منذ دخولها الحجر فور وصولها من الخارج.