شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يستوقف السائقين في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكرت الشرطة الهندية طريقة جديدة لتوعية السائقين بأهمية الالتزام بالإغلاق الذي تفرضه الحكومة كإجراء وقائي ضد فيروس "كورونا".

وارتدى راجيش بابو، مفتش الشرطة، خوذة على شكل الفيروس وهو يتحدث إلى سائقي السيارات عند نقطة تفتيش في تشيناي المعروفة بمدراس عاصمة ولاية تاميل (أ.ف.ب)

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