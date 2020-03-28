يتحصن من «كورونا» بقبو فولاذي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

تحصن المخرج والمخترع واليوتيوبر البريطاني كولين فورز، داخل قبو من الفولاذ مجهز بكافة مستلزمات الحياة خشية الإصابة بالفيروس التاجي «كوفيد 19»، الذي بناه قبل خمس سنوات، قائلاً: «حان وقته».

ويحتوي القبو الذي بُني في حديقة المنزل على مولد للكهرباء، ومستلزمات المطبخ من ميكروويف ومغسلة وأطعمة معلبة ومجففة، بالإضافة إلى الكثير من وسائل الترفيه كالتلفزيون ومجموعة من وحدات تحكم الألعاب، وطبول.

وقال فورز ( 40 عاماً) إنه أفضل مكان للتحصين من الفيروس تحت الأرض.

وأضاف: «أشجع أي شخص لديه المال والمساحة أن يبني غرفة كهذه لا سيما مع ما يواجهه العالم من أوبئة».