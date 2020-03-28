دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Galaxy Fold 2 المرتقب من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد تصميم الإصدار القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Fold 2، والتي قدمت رؤية واضحة لتصميم وألوان هذا الإصدار.

قبل أن تظهر تفاصيل حول مواصفات الإصدار القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Fold 2، جاءت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد اليوم لتقدم رؤية لتصميم مميز للهاتف قبل الإعلان الرسمي.

وتكشف التسريبات المصورة لهاتف Galaxy Fold 2 عن تحسينات في التصميم عن الإصدار الأول من الهاتف، كما يأتي هذا الإصدار بشاشة ثانوية بحجم أكبر، والتي تضم نتوء علوي للكاميرة.

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بينما تأتي الكاميرة الخارجية لهاتف Galaxy Fold 2 بتصميم يحاكي الشكل المستطيل المميز لكاميرة هاتف Galaxy S20 الحالي، كما تضم الشاشة الداخلية للهاتف ثقب للكاميرة إلى يمين الشاشة، والذي يستبدل القطع المميز لهاتف Galaxy Fold الحالي.

أيضاً من بين التحسينات التي تكشف عنها الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Galaxy Fold 2 في التصميم الذي تختفي فيه الفجوة الفاصلة بين الشاشتين تقريباً، والذي يأتي بتصميم أقرب لهاتف سامسونج الحالي Galaxy Z Flip.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Galaxy Fold 2 المرتقب من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.