شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديون يدعون لترديد النشيد الوطنى من نوافذ المنازل دعما لجهود مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعما لجهود بلادهم فى مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد19، تداول مواطنون سعوديون دعوات عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر ، جميع من فى المملكة العربية السعودية سواء مواطنين او مقيمين ، لترديد النشيد الوطنى لبلادهم فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على أن يكون ذلك من نوافذ المنازل فى جميع أنحاء المملكة .



السعوديون يتفاعلون مع دعوة ترديد النشيد الوطنى

لاقت تلك الدعوات تفاعلا واسعا عبر "تويتر" ، حيث ثمن مواطنو السعودية ما تقوم به الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من إجراءات مكثفة لحماية الجميع من العدوى.

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تجاوب رواد تويتر مع الدعوات لتردي النشيد

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت ، خلال مؤتمرها الصحفى، أنها تقوم بالإجابة على أي استفسار طبي، مؤكدة أن المملكة في طليعة دول العالم لجهة عدد الإختبارات التي تجرى، وأنه يجب التزام المنازل حتى خارج وقت منع التجول الجزئي.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، السعودية محمد العبد العالى أمس إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات كورونا، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات الفيروس في الصيف، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1104، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة.



دعوات لنشيد وطنى

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك حالتين تماثلتا للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج.