كورونا.. "الداخلية التونسية" تعقم مدن وشوارع العاصمة

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

نفذت وزارة الداخلية التونسية السبت، حملة تعقيم في عدد من المناطق بالعاصمة تونس للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ومن المناطق التي تم تعقيمها "السيجومي، وسيدي حسين، والزهروني، وسكرة والبحرية، وابن خلدون وشارع الحبيب بورقيبة".

وقال آمر الفوج الوطني للمدرعات العقيد سفيان المرزوقي، في تصريحات إعلامية، إن "فرق الأمنيين قامت بإدخال تعديلات على المدرعات (المخصصة لتفريق المحتجين بالماء) وإضافة مواد تعقيم عليها لاستعمالها في التطهير".

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وأضاف "نعتمد اليوم في عمليات التعقيم على شاحنات ضخ المياه، وتبلغ سعة الواحد فيها 12 ألف لتر مكعب، ووفرنا مواد التعقيم الضرورية لذلك".

وسجلت تونس حتى مساء الجمعة، 7 حالات وفاة، و227 حالة إصابة بكورونا.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 614 ألفا، تُوفي منهم أكثر من 28 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 137 ألفا.

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