كورونا.. إيقاف كافة رحلات مطار "صبيحة" في اسطنبول

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت إدارة مطار "صبيحة غوكتشن" الدولي في إسطنبول، إيقاف جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية من المطار بشكل مؤقت، في إطار التدابير الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الشركة المسؤولة عن بناء وتشغيل مطار صبيحة غوكتشن، في بيان، إلى أنها أوقفت اعتبارا من ليلة 27 مارس/ آذار جميع الرحلات الدولية في المطار، في إطار التدابير المتخذة بالبلاد للحد من تفشي الفيروس.

وتابعت: "سيتم إيقاف جميع الرحلات الداخلية والخارجية من مطارنا، لفترة مؤقتة، ويمكن لجميع الركاب الذين لديهم حجوزات خلال هذه الفترة التواصل مع شركات الخطوط الجوية المعنية والاستفسار عن تفاصيل رحلاتهم".

وأعربت إدارة المطار عن أملها في تخلص تركيا والعالم أجمع من هذا الوباء بالسرعة القصوى، واستقبال المسافرين مجددا في أقرب وقت، متقدمة ببالغ الشكر لكافة العاملين في القطاع الصحي لتضحياتهم وتفانيهم في مهامهم بمواجهة الفيروس.

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