في ذكراها الـ29.. برلمان العراق يستذكر مجزرة "آلتون كوبري"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

استذكر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، مجزرة "آلتون كوبري" التي ارتكبها النظام السابق، وراح ضحيتها أكثر من 100 مدني تركماني.

جاء ذلك في بيان أصدره الحلبوسي بمناسبة حلول الذكرى السنوية 29 على ارتكاب المجزرة، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال: "نستحضر بعظيم الحزن والألم المجزرة التي ارتُكبت بحق أهلنا من أبناء المكون التركماني في 28 مارس (آذار) 1991، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين، ولا تزال آلامها وآثارها حاضرة في قلوب وذاكرة جميع العراقيين".

وتابع الحلبوسي: "بهذه المناسبة الأليمة نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهلنا من ذوي الضحايا وشعبنا العراقي".

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وفي 28 مارس 1991، فرضت وحدات من الحرس الجمهوري في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، حصاراً خانقاً على ناحيتي "آلتون كوبري" و"تازة خورماتو"، في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وبعدها اقتحمت وحدات الحرس البلدتين التركمانيتين واقتادت سكانها الذكور إلى منطقة قريبة، وأطلقت النار عليهم، ما أدى إلى مقتل 102 من المدنيين، وُجدت جثثهم لاحقاً في مقبرة جماعية.

وجرت تلك الأحداث إبان انتفاضة شعبية قام بها جميع مكونات الشعب العراقي عام 1991، ضد النظام السابق.

والتركمان؛ ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والأكراد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكن يتركز وجودهم في مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان شمالي البلاد، فضلاً عن قضاء تلعفر، غرب الموصل.

ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان في العراق، لكن المسؤولين التركمان يقولون إنهم يشكلون نحو 7 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 39 مليونا.

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