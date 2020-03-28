اليمن.. الهلال الأحمر التركي يوزع مواد تنظيف في عدن

شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، السبت، مواد تنظيف على الأسر الفقيرة في محافظة عدن اليمنية، وذلك في ظل التدابير اللازمة لمواجهة أي ظهور محتمل لفيروس كورونا.

وشارك في عملية توزيع المساعدات مصطفى آيدين، رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي باليمن، وعلي جان بودك المدير المالي للبعثة.

وجرى التوزيع في "جمعية التعايش" بمدينة الشيخ عثمان، و"اتحاد نساء اليمن" بمدينة كريتر في عدن.



وقال أيدين، في حديث للأناضول، إن جمعيته "وزعت اليوم 400 سلة نظافة على الأسر الفقيرة في مدينتي الشيخ عثمان حي كود العثماني، ومدينة كريتر".

ولفت إلى أن "طرود مواد التنظيف تحتوي على صابون ومعقمات ومواد غسل أواني وفرشاة ومعجون أسنان، بالإضافة إلى مواد تنظيف أخرى".



وأضاف: "تأتي المبادرة في إطار حرص الجمعية على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة، للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب في جميع المحافظات اليمنية المحررة".

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وأشار إلى أنه "تم خلال عملية التوزيع مراعاة الجوانب الصحية وعدم الاختلاط للوقاية من فيروس كورونا".

وأردف أنه "تم السماح بإدخال المستفيدين كل شخص على حدة، ووضع المسافات اللازمة لتجنب عملية الاختلاط".

ولم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في اليمن حتى ظهر السبت، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ودأبت المنظمة التركية، منذ اندلاع المعارك في اليمن، على تقديم مساعدات إنسانية على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن الأسر الأشد فقرا.



ويشهد اليمن، منذ نحو ست سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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