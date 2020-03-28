كورونا.. ارتفاع وفيات العراق إلى 42 وإصابات لبنان 412

بيروت- بغداد/الخليج 365



ارتفع السبت، عدد ضحايا فيروس كورونا في كل من العراق ولبنان، بعد تسجيل حالتي وفاة في البلد الأول، و21 إصابة في الثاني، بحسب إحصائيات رسمية.

ففي العراق، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع وفيات كورونا إلى 42 والإصابات إلى 506، بعد تسجيل حالتي وفاة و48 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان إن "إجمالي الإصابات بلغت 506 بينهم 42 حالة وفاة، 131 حالة تعافي".

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وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع إصابات كورونا إلى 412 حالة بعد تسجيل 21 حالة جديدة".

وسجل لبنان حتى مساء الجمعة، 8 وفيات من إجمالي عدد الإصابات، بحسب إحصائيات رسمية.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 600 ألف شخص، تُوفي منهم أكثر من 27 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 133 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.