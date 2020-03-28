الصحة تعلن وفاة مواطن وتسجيل 99 حالة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 99 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.
وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1203 حالة حتى الآن.
وكشف المتحدث الرسمي عن تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن يعاني من امراض مزمنة بالرياض ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 4 حالات.
وأعلن عن تعافي حالتين جديدة مبيناً ارتفاع عدد حالات التعافي الى 37 حالة ولله الحمد.
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