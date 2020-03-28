تأجيل مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بسبب «كورونا»

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أعلنت وزارة العامة للشؤون الإسلامية، اليوم السبت، تأجيل الدورة 22 من المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ للقرآن الكريم وتلاوته وتفسيره.
وأوضحت عبر بيان في “تويتر”، أنه تقرر تأجيل المسابقة التي كان مقرراً عقدها خلال شهر شعبان الحالي، بعد أخذ بعد موافقة المقام السامي.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تحديد موعد لاحق لإقامة المسابقة، مشيرة إلى أن التأجيل جاء ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
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