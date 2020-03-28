“الأمن العام”: منع التنقل بين المناطق والدخول للمدن الثلاث لا يشمل سيارات نقل البضائع والمواد التموينية

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استناداً لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الـ13؛ للحد من انتشار فيروس “كورونا” الجديد، فقد لوحظ أن بعض سائقي سيارات نقل البضائع والمواد التموينية يحجم عن الدخول للمدن الرئيسية، ونقل البضائع أثناء فترة ووقت الحد من التجول؛ خوفاً من العقوبة.

وبدراسة بعض الحالات في مواقع مواقف الشاحنات اتضح عدم وصول الرسالة من الملاك للسائقين بشكل واضح وبلغاتهم، على الرغم من أن الأمر الملكي قد استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

وسبق وأن حددت وزارة الداخلية هذه القطاعات بأحد عشر قطاعاً تم الإعلان عنها في وقت سابق، ومن ضمن هذه القطاعات العاملون في نقل المواد التموينية والغذائية والخضراوات والفواكه، بما يضمن عدم انقطاع سلسلة الإمداد والتموين لجميع مدن ومناطق المملكة أثناء وقت المنع.

ونهيب بمنسوبي هذه القطاعات إبلاغ العاملين لديهم بهذه الاستثناءات بما يضمن إيصال الرسالة بشكل واضح وجلي؛ لكون معظم العاملين في أعمال نقل وإيصال البضائع يتحدثون بلغات مختلفة.

ويؤكد الأمن العام أن السماح للدخول للمدن والخروج منها للسيارات الموضحة أعلاه دون الحاجة إلى تصريح، وأن الهدف من الإجراءات الاحترازية هو الحد من التجمعات؛ لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله.