832 وفاة بكورونا بأسبانيا في آخر 24 ساعة

في رقم قياسي جديد أعلنت إسبانيا عن 832 وفاة بكورونا المستجدّ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في إسبانيا من 4858 إلى 5690. ووفق رويترز أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، عن تسجيل 8189 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 72248.

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