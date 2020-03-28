شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن العام» يوضح ضوابط منع التنقل بين مناطق الرياض ومكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استناداً لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشر للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد لوحظ أن بعض سائقي سيارات نقل البضائع والمواد التموينية يحجم عن الدخول للمدن الرئيسية، ونقل البضائع أثناء فترة ووقت الحد من التجول، خوفاً من العقوبة.

وأضاف: “بدراسة بعض الحالات في مواقع مواقف الشاحنات اتضح عدم وصول الرسالة من الملاك للسائقين بشكل واضح وبلغاتهم على الرغم أن الأمر الملكي قد استثنى من منع التجول منسوبي القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع”.

Advertisements

وسبق وأن حددت وزارة الداخلية هذه القطاعات بأحدى عشر قطاعاً تم الإعلان عنها في وقت سابق، ومن ضمن هذه القطاعات العاملين في نقل المواد التموينية والغذائية والخضروات والفواكه بما يضمن عدم انقطاع سلسلة الإمداد والتموين لجميع مدن ومناطق المملكة أثناء وقت المنع.

وأضاف: “نهيب بمنسوبي هذه القطاعات إبلاغ العاملين لديهم بهذه الاستثناءات بما يضمن إيصال الرسالة بشكل واضح وجلي كون معظم العاملين في أعمال نقل وإيصال البضائع يتحدثون بلغات مختلفة ويؤكد الأمن العام بأن السماح للدخول للمدن والخروج منها للسيارات الموضحه أعلاه دون الحاجة إلى تصريح وأن الهدف من الإجراءات الاحترازية هو الحد من التجمعات لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله”.