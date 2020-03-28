وزيرة الصحة المصرية تكشف توقعاتها بشأن ذروة انتشار "كورونا"

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن الموعد المحتمل لوصول انتشار فيروس كورونا المستجد إلى ذروته في مصر، وفق البيانات المتوفرة.
وقالت زايد، في مداخلة هاتفية مع قناة "إم بي سي مصر"، إن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع من انتشار كورونا، بحسب البيانات والمعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقت في انتشار "كوفيد-19".
وأضافت أن ذروة كورونا لم تبدأ في مصر "حتى الآن"، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في وقت مبكر.
وذكرت أن "الدولة اتخذت هذه الإجراءات منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى أنه تم التقصي بشكل دقيق عن كل المخالطين للحالات المصابة، مما قلل انتشار المرض بشكل كبير".
وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أن يوم غد الأحد سيكون بداية الأسبوع السابع.
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت، مساء أمس الجمعة، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.
وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 536 حالة و30 حالة وفاة.
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