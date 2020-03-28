كورونا يصيب أكثر من 600 ألف شخص حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال ساعات، حاجز الـ 600 ألف إصابة؛ ليصبح، وفق آخر أرقام لوكالة الصحافة الفرنسية، 600 ألف و834 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 133 ألفاً و426 شخصاً، وسجّلت الوفيات 27 ألفاً و417 حالة حول العالم.

ويمضي أكثر من ثلاثة مليارات شخص السبت نهاية أسبوع جديدة في الحجر الصحي في العالم في مواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن ويضرب بقوة أوروبا وخصوصاً إيطاليا.

وجرى التثبت من 605010 إصابات في 183 دولة، بينها 27982 وفاة، بخاصة في الولايات المتحدة (104837 إصابة بينها 1711 وفاة)، إيطاليا (86498 إصابة) وهي الدولة التي سجلت العدد الأكبر من الوفيات (9134)، والصين (81394 إصابة بينها 3295 وفاة) حيث بدأ انتشار الوباء، غير أنّ هذه الحصيلة للإصابات المثبتة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، نظراً إلى أنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصاًَ إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

وتأتي تلك التطورات في ظل سباق دولي متواصل بهدف إنتاج لقاح أو علاج للفيروس؛ حيث بدأت بالفعل التجارب السريرية على لقاحات فيروس كورونا المستجد، فيما ستبدأ أخرى تقريباً، لكن يظل من الصعب تحديد موعد طرحها.