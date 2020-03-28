«كورونا» يحتجز 100 عالم في القطب الشمالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

تقطعت السبل بـ 100 عالم على متن السفينة بولارشتيرن للأبحاث في القطب الشمالي بسبب فيروس كورونا.

وضمن مشروع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدولية (موزك)، يشارك هؤلاء العلماء في دراسة «مرصد الانجراف متعدد التخصصات لدراسة مناخ القطب الشمالي».

ويضم المشروع أكثر من 60 مؤسسة بحثية من 19 دولة. وتسبب كورونا في إغلاق البلدان حدودها في منع استبدال العلماء وعودتهم إلى منازلهم.

ووفقاً لتقرير قناة فيس الأمريكية، فإن العلماء الذين باشروا بحثهم في فبراير/شباط الماضي وكان من المقرر تغييرهم في منتصف إبريل/نيسان بفريق جديد ينطلق من سفالبارد بالنرويج للالتحاق بسفينة البحوث «بولارشتيرن» الكاسحة للجليد، لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

وأضافت القناة أن العلماء العالقين يتمتعون بصحة جيدة ولديهم ما يكفيهم من المؤن.

وقال ماركوس ريكس، قائد البعثة المحتجزة: العلماء على متن بولارشتيرن في أمان، وهم في بيئة خالية من الفيروسات ولدينا ما يكفينا من المؤن، وجل اهتمامنا هو تحقيق هدفنا المنشود.